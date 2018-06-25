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В Дагестане нашли тела двоих из трёх пропавших в горах девочек

Сегодня, 09:39

Дети пропали вечером 24 июня. В их поисках участвовали больше 800 человек. Поиски не прекращались даже ночью.

Сегодня утром нашли тела двоих из трёх девочек, пропавших накануне в Дагестане. Дети перед этим бесследно исчезли в горах.

Сегодня тела двоих из них найдены в реке Аварское койсу. Их возраст был семь и восемь лет.

Сообщение сделано пресс-службой регионального МЧС. Поиски третьего ребёнка, которому семь лет, продолжаются. Надежда у спасателей остаётся.

Девочки проживали в дагестанском селе Кикуни на территории Герагебильского района. Почему дети оказались в горах без присмотра взрослых, не сообщается.

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