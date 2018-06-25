VistaNews.ru


В Красноярске горел пух

Сегодня, 09:28

Красноярск завалило тополиным пухом. На одной из улиц произошло возгорание прямо возле парковки автомобилей, что могло привести к серьезным последствиям.

На улице Свердловская, 17 в Красноярске произошло возгорание тополиного пуха. В этом году жители города констатируют, что количество пуха, которое скопилось на улицах, особенно большое. Часто люди просто поджигают его, чем могут нанести вред.

Один из пожаров произошел неподалеку стоянки транспортных средств, кто поджег пух в данной местности, неизвестно. На место происшествия не выехали сотрудники МЧС и пожарной службы, возгорание потушили жильцы дома самостоятельно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Серпухове воспламенилась шахта лифта

Под Смоленском дачный дом поразила молния

Жители Екатеринбурга шокированы борьбой с пухом в дендропарке

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Рекомендуем