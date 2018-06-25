В Красноярске горел пух

Сегодня, 09:28

Красноярск завалило тополиным пухом. На одной из улиц произошло возгорание прямо возле парковки автомобилей, что могло привести к серьезным последствиям.

На улице Свердловская, 17 в Красноярске произошло возгорание тополиного пуха. В этом году жители города констатируют, что количество пуха, которое скопилось на улицах, особенно большое. Часто люди просто поджигают его, чем могут нанести вред.

Один из пожаров произошел неподалеку стоянки транспортных средств, кто поджег пух в данной местности, неизвестно. На место происшествия не выехали сотрудники МЧС и пожарной службы, возгорание потушили жильцы дома самостоятельно.