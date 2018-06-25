В Башкирию завезли птичий грипп из Пензы

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Зараженное мясо реализовали в магазинах Татышлинского и Буздякского районах, в Ишимбае, Белебее и Сибае. Вирус нашли в пробах фарша из мяса индейки «ИндиЛайт» ООО «ПензаМолИнвест».

В Башкирию завезли из Пензы птичий грипп типа А подтипа Н5. Квалифицированные специалисты провели исследование отобранных проб мясной продукции, в результате наличие инфекции подтвердилось. Все зараженное мясо, выявленное в торговых сетях и на предприятии, опечатывают и изолируют.

Отмечается, что грипп типа А обнаружили в фарше из индейки компании «ИндиЛайт» ООО «ПензаМолИнвест». Его успели привезти на территорию Башкирии, заражения среди людей пока не зафиксировано. Инцидент находится на контроле у Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства.