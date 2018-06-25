В Рославле дерево рухнуло на теплотрассу

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В 15-м микрорайоне города Рославля случилось происшествие. Жители города поделились информацией в социальных сетях.

Дерево попросту рухнуло на теплотрассу, вследствие чего «зависло» над дорогой. Правда, пока рославльчанам неизвестно, когда же уберут упавшее дерево. Как сообщается в социальных сетях Рославля, трубопровод не имеет значительных повреждений.

Ранее от сотрудников МЧС стало известно, что в Смоленской области ухудшится погода ближе к выходным. Также представители сообщали о сильном ветре.