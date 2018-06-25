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На кладбище в Оби происходит беспредел

Сегодня, 08:52

На кладбище в Оби люди стали жаловаться на пропажу оградок и памятников из металла. Предполагается, что вандалы отправляют их на пункты металлолома.

На кладбище города Обь (Новосибирская область) в последнее время творится абсолютный беспредел. Приходя на могилы близких, многие с тали замечать, что оградки и железные памятники стали пропадать, а администрация не знает, кто попросту ворует металлолом. Пользователи разместили данную информацию в социальных сетях, где разгорелась горячая дискуссия по поводу беспринципности воров и владельцев точек по приему металлолома, которые принимают такую продукцию.

Один из жителей Новосибирска, который пришел на могилу к своему деду, не обнаружил на ней оградки, что возмутило мужчину. Он попытался найти ее в пунктах приема металлолома, но такие поиски результата не дали.

Специалисты сообщают, что согласно законам РФ, подобные действия трактуются как вандализм и предусматривает срок наказания за них в размере трех лет лишения свободы, если воровство было групповым. Также такие действия могут быть квалифицированы как кража, что увеличивает срок наказания до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют данный инцидент.

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