В Омске малыш выпал из окна второго этажа

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Лето, жарко, открытые окна и ненадёжные москитные сетки. Родителей регулярно предупреждают, чтобы следили за детьми в таких условиях во избежание несчастных случаев.

В Омске из окна второго этажа выпал очередной малыш, которому лишь два годика. К счастью, ему удалось выжить, но его травмы очень тяжелы.

Происшествие в Омске зафиксировано 25 июня. Малыш оказался на некоторое время без присмотра взрослых. Видимо, под окном, что-то стояло, поскольку он смог самостоятельно забраться на подоконник. Там опёрся на москитную сетку открытого окна. Итог оказался вполне предсказуемым. Ребёнок вместе с ней рухнул вниз.

Прибывшие медики срочно его госпитализировали. Однако его состояние тяжёлое. У мальчика врачи диагностировали наличие перелома костей основания черепа. Сейчас малыш в реанимации.