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В Прикамье огромный медведь расхаживает возле детского лагеря

Сегодня, 07:53

Смертоносный косолапый оставил следы рядом с оздоровительным лагерем «Маяк» в Пермском крае. Защитить детей от дикого зверя предстоит экстренным службам.

23 июня Единая диспетчерская служба в Прикамье узнала, что огромный медведь расхаживает возле детского лагеря «Маяк», расположенного в 10 км от города Чусовое. К месту ЧП моментально выдвинулись экстренные службы, проведшие осмотр местности. Действительно, рядом с «Маяком» проходил смертоносный косолапый, подтвердили догадки сотрудников лагеря специалисты.

Управление гражданской защиты Чусового попросило земляков быть максимально осторожными и бдительными, передвигаясь в лесной незнакомой местности, ведь встреча с медведем может оказаться фатальной для человека. Как эксперты собираются защищать от дикого хищника малолетних отдыхающих «Маяка», СМИ неизвестно.

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