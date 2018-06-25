В Ставрополе подростки «отдыхали» на краю крыши многоэтажки

Сегодня, 07:39

Дети не меняются. Многие из них продолжают относиться к своим жизням с потрясающей небрежностью.

В Ставрополе подростки «отдыхали», выбрав для этого край крыши многоэтажки. Это произошло в доме на улице Пирогова. Очевидцы сообщали, что просидели они там не меньше часа.

Впрочем, выбрали они для этого достаточно «безопасное» место. Прямо под ними была крыша балкона, но экстрим всё равно присутствовал.

Фотографии широко комментируются посетителями местных соцсетей. Некоторые сообщают, что они, увидев это, сразу же вызвали полицию. Информации о том, что правоохранители прибывали к месту инцидента, нет.

Многие возмущаются безразличием окружающих к тому, что подростки в Ставрополе отдыхают столь экстремально. Однако есть и такие, которые считают, что ничего необычного не произошло. Возраст такой. И сами они в детстве тоже так делали. В особенности в ясную погоду.

Ставропольцы вспоминают, что в подростковом возрасте тоже были не прочь полазить по крышам, посетить подвалы или заброшенные промышленные объекты.

Так что подростки, считают они, вполне нормальные. В то же время большинство горожан в комментариях к снимку отметили опасность пребывания в таком месте.