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Видео трехногого цыпленка выложили в Instagram

Вчера, 22:51

Мутировавший цыпленок привел в замешательство жителей Владикавказа.

Видео, которое продавцы супермаркета выложили в Сеть, за первые пару часов посмотрели почти 25 тысяч пользователей. На видео сотрудники магазина запечатлели куриную тушку с тремя лапами и сопроводили ролик комментарием: "Такие куры у нас продаются". Некоторые представители интернет-сообщества сумели сохранить невозмутимость и решили, что это не страшно, так как люди тоже могут родиться с лишними конечностями. Однако большинство пользователей отреагировали очень бурно: «Меня это пугает!», «Это страшно.....с таким питанием у людей нет будущего», «Ужас какой». Скорее всего, видеоролик снят в Казахстане, так как в кадре видны ценники со стоимостью в тенге.

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