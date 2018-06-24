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Недовольный клиент отомстил борделю в Москве

Сегодня, 18:47

Постояльцы дома, в котором и находился публичный дом, часто жаловались в полицию, однако реакции не было. После случившегося, им все же заинтересовались.

Недовольный клиент отомстил борделю, который находился на 2-м Михайловском проезде в жилом доме в Москве. А именно, он поджег окно в подъезде, в котором был публичный дом. Пожарные оперативно прибыли, потушили и ничего не пострадало. Однако хоть полиция и заметила бордель, но его так и не закрыли, он продолжил свою работу.

Как стало известно, публичному дому уже десять лет. Жильцы, что под боком у подобного заведения, обращались сначала в полицию, а позже разместили объявление, где просят девушек самим встречать «гостей» у подъезда, иначе они сменят ключ домофона, либо же обратятся в суд по статье 241 Уголовного Кодекса РФ по поводу факта проституции.

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