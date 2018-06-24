Пьяный москвич забросал магазин своими тряпками

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В Ярославском районе города Москвы мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбрасывал из окна своей квартиры на стоящий под его окнами продуктовый магазин собственные вещи.

О происходящем сообщили в полицию. Приехавших на улицу Вешних Вод стражей порядка встретила консьержка. Она рассказала полицейским подробности происшествия и сообщила точный адрес дебошира. Дверь оперативникам открыл 32-летний пьяный москвич, который не смог пояснить, зачем забросал магазин своими тряпками.

Лицо мужчины было в синяках и ссадинах, наряд его утихомирил и вызвал врача.