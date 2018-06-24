VistaNews.ru


Пьяный москвич забросал магазин своими тряпками

Сегодня, 18:44

В Ярославском районе города Москвы мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбрасывал из окна своей квартиры на стоящий под его окнами продуктовый магазин собственные вещи.

О происходящем сообщили в полицию. Приехавших на улицу Вешних Вод стражей порядка встретила консьержка. Она рассказала полицейским подробности происшествия и сообщила точный адрес дебошира. Дверь оперативникам открыл 32-летний пьяный москвич, который не смог пояснить, зачем забросал магазин своими тряпками.

Лицо мужчины было в синяках и ссадинах, наряд его утихомирил и вызвал врача.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На юго-востоке Москвы пьяный охотник стрелял по детям

В Петербурге пьяный "самурай" с катаной громил магазин и требовал алкоголя

Пьяный бездомный в Краснодаре угнал машину и поехал за алкоголем

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем