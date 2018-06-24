В Екатеринбурге сгорел и рухнул очередной старый дом

Сегодня, 18:38

Сегодня пользователи социальных сетей сообщили, что на улице Самолетной во время пожара рухнул расселенный дом на Карагандинской.

Сегодня в Оренбурге на улице Самолетной сгорел очередной аварийный двухэтажный старый дом. Сообщается, что ветхое, давно расселенное строение, рухнуло во время пожара. Сотрудники спасательной службы ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступала.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай, за последние полгода здесь довольно часто сгорают старые строения. Так, 18 июня в областном центре на улице Карагандинской также обрушился старый дом, в ходе происшествия никто не пострадал. Подобная тенденция насторожила горожан. Многие считают, что здания поджигают с целью освободить места под застройку.