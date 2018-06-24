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Девочка утонула в одном из московских прудов

Сегодня, 18:13

Дети отдыхали на природе, после чего полезли купаться в воду. Закончилось все трагедией.

Двенадцатилетняя девочка утонула в одном из московских прудов, а именно – в Джамгаровском. Следователи выясняют точные причины гибели, но пока известно, что ребенок залез в воду и не мог обратно выбраться.

Ранее пруд уже был признан одним из самых опасных в Москве.

В мае 2018 года шестилетний мальчик также утонул в водоеме в Калужской области. Во время рыбалки с папой и братом, мальчики начали тонуть на обрыве трех метров, отцу удалось спасти только одного сына.

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