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В Череповце телефонные террористы сообщили о бомбе ТЦ «Макси»

Сегодня, 17:39

После ночного сообщения о готовящемся взрыве, сотрудники спецслужб в течение двух часов осматривали объект, однако не обнаружили там никаких следов взрывчатки.

В Череповце 23 июня около 24:00 телефонные террористы сообщили в спецслужбу о бомбе в торговом центре «Макси», расположенном на проспекте Победы, 200. К крупнейшему в городе ТЦ направили полицейских, спасателей и собак с кинологами, машины скорой помощи. Здание оцепил. Специалисты тщательно осмотрели все помещение, однако ничего подозрительного не обнаружили. Сообщение о готовящемся взрыве было оформлено как ложное.

На данный момент правоохранители пытаются установить личность злоумышленника, которому грозит крупный штраф в размере до 200 тысяч, исправительные работы, или заключение на срок до двух лет.

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