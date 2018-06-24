VistaNews.ru


Пензячка чуть не накормила ребенка битым осколком из «Фрутоняни»

Сегодня, 17:38

Женщина, проживающая в Пензе, приобрела баночку с детским питанием и обнаружила там «сюрприз». Правда, его жительница Пензы обнаружила не сразу.

В социальной сети «ВКонтакте» девушка поделилась страшным для всех родителей фото – на дне баночки детского питания «Фрутоняни» она обнаружила битый осколок. Как признается мама ребенка, все же пюре ребенок съел, но был шанс того, что этот осколок мог попасть в организм ребенка. Пензячка написала о страшной находке в группе «Черный список Пенза», где предупреждала родителей об опасности, которая может поджидать даже в таких, казалось бы, проверенных продуктах.

По словам пензячки, пюре было гречневое со вкусом говядины. Она искренне удивляется, как в целую на вид баночку мог попасть осколок. Женщина говорит, что уже звонила в компанию «Фрутоняня» на горячую линию, и там ей пообещали разобраться со случившимся.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Женщина Владивостока приобрела детское пюре с плесенью

В Пензе 18-летняя мать выбросила младенца в мусорку

Пензячка продемонстрировала слой грязи в автобусе №66

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем