Пензячка чуть не накормила ребенка битым осколком из «Фрутоняни»

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Женщина, проживающая в Пензе, приобрела баночку с детским питанием и обнаружила там «сюрприз». Правда, его жительница Пензы обнаружила не сразу.

В социальной сети «ВКонтакте» девушка поделилась страшным для всех родителей фото – на дне баночки детского питания «Фрутоняни» она обнаружила битый осколок. Как признается мама ребенка, все же пюре ребенок съел, но был шанс того, что этот осколок мог попасть в организм ребенка. Пензячка написала о страшной находке в группе «Черный список Пенза», где предупреждала родителей об опасности, которая может поджидать даже в таких, казалось бы, проверенных продуктах.

По словам пензячки, пюре было гречневое со вкусом говядины. Она искренне удивляется, как в целую на вид баночку мог попасть осколок. Женщина говорит, что уже звонила в компанию «Фрутоняня» на горячую линию, и там ей пообещали разобраться со случившимся.