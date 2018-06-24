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Рыбаки отправились на платный водоем в селе Беляевка, но остались без рыбы

Сегодня, 17:32

Мужчины рассказали, что препятствия им создали сами владельцы водоема в Соль-Илецком округе, которые начали устанавливать сети и очень шумели. На жалобы посетителей пьяные руководители не отреагировали, а деньги также не вернули.

Рыбаки отправились на платный водоем в селе Беляевка, но остались без рыбы. Как сообщают рыболовы-любители, данная местность всегда славилась обилием белого амура, однако в один момент владельцы водоема создали все условия для того, чтобы посетители не смогли поймать ни одной рыбы.

Мужчины пытались сгладить конфликт корректным путем, но им нагрубили, после чего потерпевшие решили пожаловаться. В тот день улова у рыбаков не было вовсе, хотя раньше той же компанией рыбаки посещали указанную местность и подобного не происходило.

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