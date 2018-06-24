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Жители Нижнекамска подверглись нападению мошек

Сегодня, 17:07

Жители Нижнекамск подверглись массовому нападению мошек. Со слов пострадавших становится понятно, мошки только выглядят безобидными.

Укус и прилегающая к нему область поначалу не беспокоят жертву, но через час место укуса воспаляется, укушенный начинает испытывать резкое желание почесать поврежденное мошками место. Повреждение внешнего покрова кожи в следствии расчёсывания раны ведет к повторному инфицированию после которого появляется отек, язвочки и даже нагноение. Зарегистрированы случаи серьезных нарывов и воспалений в местах укусов, около 15 человек были немедленно помещены в кожно-венерологические диспансеры по месту жительства. В Роспотребнадзоре заявили, что проводить дезинфекцию не будут, так как насекомые не являются разносчиками инфекций.

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