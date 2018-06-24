В Карабахе после укуса волка скончалась четырёхлетняя девочка

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Малышка заразилась бешенством от хищника в конце мая.

В Нагорном Карабахе скончалась четырёхлетняя девочка. Осложнения со здоровьем у ребёнка начались после укуса волка. 28 мая в селе Мец Тахер Гадрутского района на юге Карабаха трое детей гуляли на улице, когда к ним подбежал обезумевший хищник. Он набросился на девочку, успев её укусить. Малышка получила тяжёлые ранения, но казалось, что её можно спасти. Врачи оказали ей медицинскую помощь, однако укус животного привёл к серьёзным осложнениям. Выяснилось, что волк страдал бешенством. Чуть менее месяца девочка боролась за жизнь. 21 июня её доставили Степанакертскую больницу, однако местные врачи были уже не в силах предотвратить гибель ребёнка. Она скончалась на следующий день.

Ранее мы писали, что волка видели на улицах Москвы. В столице заметили хищника, который свободно разгуливал по тротуарам. Москвичи вызвали сотрудников МЧС, однако те так и не смогли обнаружить зверя.