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В Мурманске нашли полутораметровую рептилию

Сегодня, 16:53

В Мурманске наконец-то смогли поймать змею, которая пропала в начале июня. Ловить змею пришлось сотрудникам аварийно-спасательной службы города.

В начале месяца хозяева полутораметрового полоза сообщили в соцсетях о пропаже домашнего любимца. Он сбежал из квартиры в доме на улице Маклакова, и поэтому поиски были организованны на прилегающей территории. Мурманчане опасались, что местный климат убьет рептилию, но ее обнаружили рядом с Семеновским озером.

Спасатели, заручившись поддержкой скорой помощи, смогли благополучно выловить животное у озера и вернуть его счастливым владельцам. Питомец хорошо пережил холод и вполне здоров.

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