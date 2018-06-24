В Петербурге мошенники списали с карты у студента из Египта полмиллиона рублей

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Перевод был осуществлён на один из счетов, зарегистрированных в России.

В Петербурге иностранец стал жертвой мошенников, промышляющих хищением денег с банковских карт. У студента из Египта списали со счёта полмиллиона рублей. Молодой человек учится в Политехническом университете. По его словам, 20 июня он получил на свой телефон смс-сообщение от банка о том, что с его карты перевели крупную сумму денег.

Молодой человек тот час же связался с египетским банком, услугами которого пользовался. После короткого разбирательства там сообщили, что средства были переведены на счёт, зарегистрированный в России, а точнее – в Санкт-Петербурге. Студенту порекомендовали обратиться в петербургскую полицию. Иностранец последовал совету, теперь по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге фанату сборной Египта продали два коктейля за 34 тысяч рублей. Мужчина возмутился откровенным мошенничеством и обратился в полицию.