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Заповедник в Воронеже горит второй день подряд

Сегодня, 16:39

Пожар в лесу начался после обеда еще в субботу, 23 июня. Как сообщают очевидцы, пожар возник скорее всего в глубине, где редко бывают люди.

Государственный природный биосферный заповедник в Воронеже горит второй день подряд. Пожарные смогли потушить территории 20 и 23 гектара к десяти часам вечера. Однако сегодня, 24 июня, люди вновь пожаловались на дым. Лес снова воспламенился, предположительно, из-за усиленного ветра.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины возгорания. Убытки еще не известны, но понятно, что это огромная проблема для обитателей и флоры заповедника.

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