В Новосибирске пациент «заминировал» психбольницу

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В день города Новосибирска случилось непредвиденное обстоятельство в полицию поступило заявление о том, что психиатрическое медучреждение заминировано.

В соцсети «ВКонтакте» свидетели события поделились данной информацией. В Новосибирске, по словам очевидца, в Государственной клинической психиатрической больнице «заложили бомбу». Как оказалось, «заминировал» психбольницу сам пациент данного медучреждения. Пациент совершил звонок со своего мобильного телефона. На место «происшествия» побывала оперативная группа правоохранительных органов с собаками, которые не нашли следов взрывчатого вещества.

Это не первый случай в Новосибирской области. В 2017 году школьник «минировал» собственную школу.