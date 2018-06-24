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Вследствие аварии погиб человек, другой пассажир моторной лодки смог выбраться на берег и остался цел. Сообщается, что судно передвигалось на высокой скорости, и его занесло после резкого поворота.

В Перми катер протаранил набережную после того, как мужчины не смогли справиться с управлением. Еще до столкновения участники событий выпали из лодки, однако одному мужчине не удалось доплыть до берега – несчастный утонул, и сейчас его ищут спасатели.

В момент трагедии на набережной прогуливалось немало горожан, также на берегу стоял прогулочный теплоход. По неизвестным причинам, помогать пострадавшим сразу никто не стал, хотя это могло спасти жизнь погибшему пассажиру катера.