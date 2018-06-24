Жительница Тольятти наткнулась на раненого ягненка

Сегодня, 15:47

Подбитое животное испуганно забилось в угол у металлического забора магазина на Автозаводском шоссе.

Сегодня утром жительница Тольятти стала свидетелем довольно неприятного инцидента. По ее словам, с утра неизвестный мужчина бежал по дороге, пытаясь поймать ягненка не далеко от Автозаводского шоссе, однако резвое животное стремительно увеличивало дистанцию между ними, не позволив мужчине себя поймать. Вскоре ягненок выбежал около детской многопрофильной больницы, и там его случайно подбил проезжавший автомобиль. Позже она наткнулась на раненого ягненка у забора продуктового магазина, где он со страху забился в угол.

Обеспокоенная местная жительница вызвала инспекторов Госавтоинспекции и волонтеров. Правоохранители оформили данный инцидент как ДТП и уехали, а представители зоопитомника увезли пострадавшего в городской приют.