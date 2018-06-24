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Рейс Мурманск - Санкт-Петербург отложен из-за неполадок самолета

Сегодня, 15:42

24 июня 2018 года пассажирский самолет 5N-519 Мурманск - Санкт-Петербург отложен более чем на 6 ч. из-за технических неполадок в самолете.

Пассажиры, застрявшие в Мурманске, возмущены происходящим. Один из пассажиров написал в соцсетях: "Рейс должен был вылететь из Мурманска в 7:20. За пятнадцать минут до вылета нам сообщили, что рейс откладывается на 12:30. А в 12:30 рейс снова отложили на 13:50." Администрация аэропорта заявила: "Пока придется ожидать резервный самолет." В качестве извинений, пассажирам были предоставлены условия для комфортного ожидания.

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