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Кондиционер расплавился в Астрахани из-за аномальной жары

Сегодня, 15:17

Инструкция к агрегату гласит, что он выдерживает до +70°C.

Кондиционер расплавился из-за аномальной жары. Необычный инцидент произошел накануне в Астрахани. Очевидцы рассказали. Что система полностью вышла из строя. Механизм буквально расплавился, а пластик стекал как воск со свечи. Многие подобные механизмы не могут выдержать больших нагрузок и выходят из строя.

В сети появилось фото расплавленного конденсатора сплит-системы. Возможной причиной происшествия могло стать короткое замыкание, спровоцировавшее тление пластмассы. Скорее всего замкнуло клеммы на питании. Обычно подключение идет по схеме сеть > наружный блок > внутренний блок > наружный блок (провода обратной связи, иногда тоже на 220 В).

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