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В Петергофе обнаружили тело обезглавленного лыжника

Сегодня, 15:10

Труп находился в заброшенном сарае и был наполовину разложившимся, однако его увидели рабочие во время подготовки к строительным работам. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что признаков насильственной смерти на теле не найдено.

Тело обезглавленного лыжника обнаружили в Петергофе 23 июня, однако пролежал погибший на том месте достаточно долго. Пока не установлены причины смерти, а также личность и возраст умершего, но труп уже доставлен в морг для дальнейшего обследования и разбирательств.

Отмечено, что погибший был одет в теплые вещи и на его ногах были лыжи. Также в карманах несчастного обнаружена веревка, а на его ногах были сапоги. Выяснения обстоятельств и причин произошедшего продолжаются, тело находилось в 200 метрах от Ропшинского шоссе.

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