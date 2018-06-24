В Омске женщина с детьми провалилась в открытый люк

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О происшествии омичка рассказала в социальных сетях.

В Омске местная жительница провалилась в открытый люк канализации. На момент инцидента женщина была со своими детьми. В одном из городских пабликов «Вконтакте» она уточнила, что они не пострадали. Сама она также получила незначительные травмы, в основном синяки и ссадины. Вместе с тем омичка испытала сильное потрясение, поскольку могла серьёзно травмироваться или же травмироваться могли её дети. Женщина опубликовала в сети фотографии места, где произошёл данный случай. Она объяснила, что внешне может показаться, что люк закрыт, однако на самом деле это не так. Если на него наступить, то можно упасть в колодец, как это произошло с ней. Омичка призналась, что не хочет писать заявление в полицию, поскольку не имеет на это времени.

Ранее мы писали, что в Воронеже пятилетняя девочка упала в бесхозную канализацию. Школьница играла с подружками, когда случайно провалилась в яму. По факту случившегося начали проверку. Родители пострадавшей требуют наказать виновных.