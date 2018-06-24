Фанату сборной Египта в Петербурге продали два коктейля за 34 тысячи рублей

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Мужчина заподозрил неладное и обратился с заявлением в полицию.

В Петербурге администрация одного из местных баров решила существенно повысить свою прибыль за счёт иностранных туристов, которые прибыли в северную столицу на ЧМ-2018. Один из случаев обмана произошёл накануне, когда фанату сборной Египта выставили чрезмерно завышенный счёт за услуги. По данным местной прессы, мужчине предложили заплатить за два коктейля 34 тысячи рублей.

Инцидент имел место быть в заведении на улице Ломоносова. Иностранец пришёл в бар с другом. Они заказали два напитка, однако администрация не предупредила их, что за них придётся заплатить огромную цену. Мужчинам не понравилось отношение хозяев заведения, и они обратились в полицию с просьбой проверить обоснованность ценыи выяснитить, как ему продали втридорога обычный напиток. Египтяне решили, что предприниматель решил их обмануть и попросту нажиться на них.

Ранее мы писали, что после поражения сборной фанат из Аргентины напился и разгромил отель в Петербурге. Утихомирить его удалось только с помощью полиции.