VistaNews.ru


В Туле из гипермаркета «Глобус» эвакуировали людей

Сегодня, 14:27

Причиной стало задымление. На место прибыли два отряда МЧС.

В Туле из гипермаркета «Глобус» эвакуировали людей. Об этом сообщают посетители и персонал торговой точки. Причиной стало появление дыма в помещении. На месте работают специалисты. Проводится оценка ситуации и рассмотрение возможных очагов возгорания.

В ситуации если вы заметили дым или открытый огонь следует позвонить специалистам пожарной службы и вызвать их для ликвидации. Для всех, кто находится в помещении, стоит продумать план эвакуации и покинуть его в краткие сроки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Людей из магазина «Перекресток» эвакуировали на востоке Москвы

В Петропавловске-Камчатском эвакуировали ТЦ из-за угрозы пожара

В Москве из школы эвакуировали 200 человек

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем