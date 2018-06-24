Сегодня, 14:27

Причиной стало задымление. На место прибыли два отряда МЧС.

В Туле из гипермаркета «Глобус» эвакуировали людей. Об этом сообщают посетители и персонал торговой точки. Причиной стало появление дыма в помещении. На месте работают специалисты. Проводится оценка ситуации и рассмотрение возможных очагов возгорания.

В ситуации если вы заметили дым или открытый огонь следует позвонить специалистам пожарной службы и вызвать их для ликвидации. Для всех, кто находится в помещении, стоит продумать план эвакуации и покинуть его в краткие сроки.