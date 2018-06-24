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Выброшенная в окно палка колбасы едва не убила жителя Татарстана

Сегодня, 14:13

В Нижнекамске пьяная женщина устроила «генеральную уборку» квартиры, вышвырнув в окно продукты питания, домашнюю утварь и даже телевизор. Из-за неадекватности дамы случайный прохожий едва не попрощался с жизнью.

Привлекшая внимание полиции женщина разгорячилась алкогольными напитками, распахнула окно и начала избавляться от ненужных вещей. На землю полетели домашняя утварь, бытовая техника и пища. Выброшенная в окно палка колбасы попала в проходящего мимо жителя Нижнекамска. Благо, это был не телевизор, однако и мясная продукция едва не убила прохожего.

К месту ЧП съехались правоохранители Татарстана. Пьяная дама отказалась открывать дверь стражам порядка. На этом история их Нижнекамска обрывается. Об итогах разборок неадекватной хозяйки и полиции пытаются узнать региональные СМИ.

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