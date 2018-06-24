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Волгоград накрыла страшная напасть – мошкара

Сегодня, 13:35

Ситуация с данными насекомыми повторяется постоянно, ведь именно этот «зверь» каждый июнь атакует волгоградцев. Эта ситуация стала критической, поскольку гости, приехавшие на ЧМ, не привыкли к такому явлению. Англичане, приехавшие поболеть за своих футболистов, уже знают, что такое «мошка».

Это насекомое вызывает дискомфорт не только у местных зрителей, но и у футболистов и их болельщиков. Со страшной напастью в виде мошкары существовать спокойно практически не получается. Жители Волгограда постарались сделать все, дабы устранить этот раздражающий фактор. Но победу в борьбе против мошкары волгоградцам не удалось заполучить.

Как оказалось, средства против этой напасти можно приобрести в рыбацких магазинах или же туристических. Правда, данные средства нельзя использовать для детей – они очень аргессивны. Ребенка лучше намазать аптечным средством от насекомых.

Также мошка не любит ваниль, гвоздику, чайное дерево, эвкалипт и анис. Даже обычный ванилин, разведенный с водой, подойдет для отпугивания.

Светлые ткани менее интересны мошкаре, чем яркая и черная одежда. Льняные вещи подойдут лучше всего.

Также, по словам местных жителей, отлично помогает в борьбе с насекомыми бальзам «Звездочка». Место укуса обязательно нужно дезинфицировать.

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