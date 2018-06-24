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В «Южном парке» Воронежа нашли авиабомбу

Сегодня, 13:24

250-килограммовый снаряд военных времен был обнаружен очевидцами, которые обратились за помощью к спецслужбам. Об этом сообщают корреспонденты местного издания, которые пообщались с очевидцами.

Авиабомбу граждане нашли в «Южном парке» Воронежа 24 июня, на место событий сразу же подъехали сотрудники МЧС России по региону. По словам специалистов, снаряд в ближайшем времени будет уничтожен на полигоне, ведь он несет опасность для общественности и расположенных рядом объектов, а также других построек.

Представители спецслужб призывают граждан, что в подобных случаях следует обращаться в «Службу спасения» незамедлительно. Самостоятельно рассматривать, переносить и даже трогать бомбу категорически запрещено, ведь это может завершиться трагедией для обнаруживших снаряд граждан и окружающих.

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