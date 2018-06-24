В Ростове повздорили мексиканские болельщики

Сегодня, 12:44

Во время матча сборных Мексики и Южной Кореи в Ростове-на-Дону произошел инцидент, который не был зафиксирован правоохранительными органами. Но видео, попавшее в соцсети, подтверждает обратное.

Из 17 тысяч мексиканских болельщиков, прибывших в Ростов на игру, нашлись два мексиканца, у которых случился конфликт. Как предполагает автор видео, попавшего в сеть, один из болельщиков совершил кражу. Но затем они решили данный вопрос мирно.

Ранее МВД не фиксировали происшествий на проведенных матчах ЧМ.