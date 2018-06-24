Очевидцы сообщили об упавшем с моста человеке в Красноярске

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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия – человека пока не нашли.

Очевидцы сообщили об упавшем с Октябрьского моста человеке. Инцидент произошел около 13:40 в Красноярске. На место прибыли спасатели, которые занимаются поисками мужчины. Что стало причиной падения, пока неизвестно. Спасатели напоминат, что в подобных ситуациях самостоятельно начинать помогать человеку опасно: нужно точно взвесить аргументы «за» и «против».

Лучшим вариантом станет звонок в спасательную службу и быстрая реакция. Такое поведение очевидцев спасет жизнь пострадавшему. К слову, в Севастополе мужчина сорвался с 10-метрового обрыва на «диком» пляже в районе Бельбека. Пострадавшему спастись удалось.