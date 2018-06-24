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В Тольятти подростки подожгли живого человека

Сегодня, 12:01

Мужчина выжил благодаря помощи местных жителей. Пострадавший получил 50-70% ожогов поверхности тела, местами даже произошло обугливание.

Вчера вечером в Автозаводском районе Тольятти на Офицерской улице около 22:00 подростки облили живого человека горючей жидкостью и подожгли. На данный момент неизвестно, кто именно потушил пострадавшего и спас ему жизнь. По словам очевидцев, знакомый горевшего мужчины вызвал для него скорую медицинскую помощь с чужого мобильного телефона. Прибывшая бригада медработников оказала пострадавшему первую помощь, и отвезла в больницу, где врачи у него диагностировали ожог 50-70% поверхности тела, а в некоторых участках началось обугливание тканей.

Вероятнее всего мужчина был без определенного места жительства, и подростки подожгли его ради эффектного видеоролика - свидетели последствий инцидента сообщили о некой девушке с мобильным телефоном, которая будто бы запечатлела все происходящее на видео.

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