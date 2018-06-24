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В Томской области ураган за ночь разрушил более 50 могил

Сегодня, 11:59

Ущерб от стихии оценивается в сотни тысяч рублей.

В Томской области продолжается оценка последствий урагана, который обрушился на регион накануне. В частности, Колпашевском районе стихия принесла огромный ущерб. Ураган здесь за ночь разрушил более 50 могил на кладбище. По словам местных жителей, основной удар стихии пришелся на Нарымскую государственную селекционную станцию.

Очевидцы утверждают, что ветром завалило несколько деревьев на подъезде к Колпашево. Тем самым населённый пункт оказался отрезан от других населённых пунктов. Чиновники утверждают, что ураган спровоцировал обрыв линий электропередач, в связи с чем, многие горожане остались без света. В настоящее время убытки от стихии ещё подсчитывают, однако уже сейчас известно, что речь идёт о сотнях тысяч рублей.

Ранее мы писали, что пострадало кладбище в Шумячей Смоленской области. Местные жители утверждают, что ураган повредил множество мест захоронения.

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