В Ленобласти в туристическом комплексе погиб восьмилетний ребёнок

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Ребёнок упал с деревянной фигуры, куда самостоятельно забрался во время игры.

В Ленобласти произошла трагедия, жертвой которой стал восьмилетний ребёнок. Мальчик погиб в туристическом комплексе «Верхние Мандроги» в Подпорожском районе, куда он приехал вместе с родителями и бабушкой из Нижнего Тагила. К настоящему моменту известно, что школьник забрался во время игры на деревянную фигуру и упал на землю вместе с ней. При падении он получил травмы, не совместимые с жизнью. Подробности данной трагедии устанавливают сотрудники СК РФ. Кто из взрослых находился в тот злополучный момент с ребёнком и почему допустил подобное, не известно. По факту смерти мальчика начата проверка. О её результатах правоохранители обещают проинформировать общественность.

Ранее мы писали, что в Феодосии трехлетний ребенок утонул в бассейне. Мальчик купался в искусственном водоёме, сооружённом на территории частного домовладения.