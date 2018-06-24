VistaNews.ru


В Ленобласти в туристическом комплексе погиб восьмилетний ребёнок

Сегодня, 11:15

Ребёнок упал с деревянной фигуры, куда самостоятельно забрался во время игры.

В Ленобласти произошла трагедия, жертвой которой стал восьмилетний ребёнок. Мальчик погиб в туристическом комплексе «Верхние Мандроги» в Подпорожском районе, куда он приехал вместе с родителями и бабушкой из Нижнего Тагила. К настоящему моменту известно, что школьник забрался во время игры на деревянную фигуру и упал на землю вместе с ней. При падении он получил травмы, не совместимые с жизнью. Подробности данной трагедии устанавливают сотрудники СК РФ. Кто из взрослых находился в тот злополучный момент с ребёнком и почему допустил подобное, не известно. По факту смерти мальчика начата проверка. О её результатах правоохранители обещают проинформировать общественность.

Ранее мы писали, что в Феодосии трехлетний ребенок утонул в бассейне. Мальчик купался в искусственном водоёме, сооружённом на территории частного домовладения.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Забайкальском крае во время занятий спортом погиб подросток

В Липецкой области 10-летний мальчик погиб подо льдом реки

В Якутии трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем