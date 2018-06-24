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В Иркутской области МЧС просит население не жечь тополиный пух

Сегодня, 11:03

Количество вызовов пожарных в последнее время существенно возросло.

Профилактические мероприятия проводит МЧС Иркутской области в последние дни в регионе. Сотрудники ведомства призывают население не жечь тополиный пух, поскольку это ухудшает пожароопасность. Возгорания из-за поджогов в Иркутске и области существенно возросло, в связи с чем, спасателям приходится чаще выезжать на мелкие происшествия, чтобы предотвратить большую беду.

Руководство МЧС просит людей быть ответственными и воздержаться от совершения необдуманных поступков. Сотрудники ведомства активно проводят в образовательных учреждениях профилактические мероприятия, беседы с подростками, которые чаще других были замечены в поджогах. Вместе с тем спасатели предупреждают ,что за подобного рода деяния предусмотрена административная ответственность.

Ранее мы писали, что жители Барнаула после урагана пережили настоящий ужас. Очевидцы сообщают, что стихия оставила их без электричества, а в городе оставила после себя настоящий беспорядок.

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