В Красноярске спасли застрявшего в окне кота

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На проспекте Свободный 23 июня случилось ЧП - пушистый житель одной из квартир застрял в оконном проеме. Животное находилось в «заточении» более суток.

В Красноярске специалисты КГКУ "Спасатель" спасли кота по сигналу от неравнодушных соседей. Хозяев животного на месте не оказалось, а само животное пыталось выбраться из квартиры через форточку во время их отсутствия. Сейчас с животным все в порядке.

Люди, которые спасли кота, накормили животное, и теперь пушистый житель может спокойно дождаться своих хозяев. «Несчастливую» форточку прикрыли во избежание подобного инцидента.