«Десятки трупов»: Под Смоленском птицы падают с неба

Эксперты усматривают вину ядовитых веществ в гибели пернатых.
Под Смоленском птицы падают с неба. По городу массово прохожие находят обездвиженные тушки голубей. Причины инцидента появились разные. Самой опасной считается распыление ядохимикатов в парке или факт, что пернатых покормили отравленной едой. Следующим вариантом назвали специалисты ухудшение состояния птиц от жары и изменения температуры воздуха в связи с глобальным потеплением.
В Сети появилась видеозапись, в которой видны обездвиженные птицы на территории Нахимовского парка. По информации местного издания, жители города очень озабочены сложившейся ситуацией.