«Десятки трупов»: Под Смоленском птицы падают с неба

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Эксперты усматривают вину ядовитых веществ в гибели пернатых.

Под Смоленском птицы падают с неба. По городу массово прохожие находят обездвиженные тушки голубей. Причины инцидента появились разные. Самой опасной считается распыление ядохимикатов в парке или факт, что пернатых покормили отравленной едой. Следующим вариантом назвали специалисты ухудшение состояния птиц от жары и изменения температуры воздуха в связи с глобальным потеплением.

В Сети появилась видеозапись, в которой видны обездвиженные птицы на территории Нахимовского парка. По информации местного издания, жители города очень озабочены сложившейся ситуацией.

«Десятки трупов», «Жуть какая, как теперь по городу ходить, если везде мертвечина лежит», «голуби не могут напиться воды, видимо их кто-то потравил хорошенько», - писали пользователи Сети.