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В Ярославле упал парашютист из-за нераскрывшегося парашюта

Сегодня, 09:39

Спортсмен смог приземлиться на запасном парашюте за речку на Углич, а запутавшийся основной развевался над ним.

В субботу, 23 июня, в Ярославле около 20:30 в районе окружной дороги очевидцы из деревни Кармановское запечатлели неудачный прыжок парашютиста. На видео заметно, как спортсмен быстро упал на землю, а над ним развевается запутанный нераскрывшийся парашют. В комментариях под роликом пользователи сообщили, что с парашютистом все хорошо. Его отнесло за реку за перекрестком на Углич, где он уже сам собирал парашют.

Свидетели сообщили, что спортсмен совершил свой неудачный прыжок с аэродрома в Карачихе. Во время падения у него начали раскрываться одновременно основной и запасной парашюты, и произошла путаница в стропах, что и стало причиной инцидента. Из-за нераскрывшегося основного парашюта ему пришлось приземляться на запасном.

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