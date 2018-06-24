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Нашли девочку, пропавшую во время урагана в Барнауле

Сегодня, 09:12

Ранее сообщалось, что за некоторое время до катаклизма, пропала девочка школьного возраста.

Сейчас девочку, пропавшую во время урагана в Барнауле, нашли. К поискам присоединились не только родственники и близкие, но и волонтеры Барнаула. Как сообщает источник, девочка 8 лет просто решила прогуляться, а когда началась непогода, она решила не возвращаться домой.

Как оказалось, в это время школьница была у знакомых семьи. Следственный комитет провел доследственную проверку, в ходе которой и выяснилось местонахождение девочки. Сейчас она жива и здорова, сотрудники ПО ведут беседу с найденной школьницей. Остальные подробности пока не оглашаются.

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