Во время салюта «Алых парусов» в Петербурге человек упал в Неву

Сегодня, 08:30

Пьяный мужчина перелез через перила и шёл по самой кромке набережной.

В Петербурге во время «Алых парусов» в Неву упал человек. Инцидент произошёл при запуске салюта. Как сообщают очевидцы, мужчину возрастом около 30 лет видели здесь после часа ночи. Он разгуливал в пьяном виде по набережной. В определённый момент он перелез через перила и принялся ходить по самой кромке. Знакомые из его компании призывали его спуститься и не рисковать жизнью, но все их попытки оказались тщетны.

Когда начался салют, отдыхающий свалился в воду. К месту происшествия в считанные минуты прибыли спасатели, однако обнаружить утопающего им там не удалось. Поисковые работы длились более десяти минут, после чего сотрудники МЧС потеряли всякую надежду найти человека живым. Сейчас идут поиски его тела.

Ранее мы писали, что «Алые паруса» намеревался посетить блогер Николай Соболев. Сам он заявил, что ещё в бытность студентом он хотел попасть на палубу корабля во время выпускного бала, однако тогда это ему не удалось.