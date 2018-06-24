VistaNews.ru


В Сызрани девочку двух лет едва не убило током на улице

Сегодня, 08:22

Вблизи от места происшествия есть сразу несколько столбов, которые представляют опасность.

В Сызрани на днях произошёл неприятный инцидент, который едва не обернулся настоящей трагедией. Девочку двух лет чуть не убило током прям на улице. Об инциденте рассказал местная жительница, которая приходится малышке бабушкой. Женщина пояснила, что вышла с внучкой на прогулку. В определённый момент девочка бросилась к столбу электроосвещения. Из него торчали оголённые электрические провода, и ребёнок уже хотел за них схватиться, когда бабушка оттащила её в сторону.

Женщина добавила, что это произошло на проспекте Гагарина возле домов №51 и 61. Всего же местные жители насчитали порядка шести столбов, которые представляют угрозу для людей. Спустя время в сети появились первые фотографии этих самых столбов. Пользователи полны возмущения в связи со случившимся и призывают чиновников немедленно устранить эту ситуацию.

Ранее мы писали, что в Подмосковье убило током подростка-зацепера. Молодой человек не заметил токоприёмник. Трагедия произошла на платформе Москворецкая в Воскресенске.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В зоопарке Ростова черного яка убило током

В Москве женщину убило током в ванной из-за телефона на зарядке

В Подмосковье школьницу убило током, когда она уронила телефон в ванну

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем