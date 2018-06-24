В Сызрани девочку двух лет едва не убило током на улице

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Вблизи от места происшествия есть сразу несколько столбов, которые представляют опасность.

В Сызрани на днях произошёл неприятный инцидент, который едва не обернулся настоящей трагедией. Девочку двух лет чуть не убило током прям на улице. Об инциденте рассказал местная жительница, которая приходится малышке бабушкой. Женщина пояснила, что вышла с внучкой на прогулку. В определённый момент девочка бросилась к столбу электроосвещения. Из него торчали оголённые электрические провода, и ребёнок уже хотел за них схватиться, когда бабушка оттащила её в сторону.

Женщина добавила, что это произошло на проспекте Гагарина возле домов №51 и 61. Всего же местные жители насчитали порядка шести столбов, которые представляют угрозу для людей. Спустя время в сети появились первые фотографии этих самых столбов. Пользователи полны возмущения в связи со случившимся и призывают чиновников немедленно устранить эту ситуацию.

Ранее мы писали, что в Подмосковье убило током подростка-зацепера. Молодой человек не заметил токоприёмник. Трагедия произошла на платформе Москворецкая в Воскресенске.