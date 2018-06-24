На пляже во Владивостоке обнаружена страшная находка

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Горожане нашли обезглавленную нерпу в районе бухты Щитовая. Сотрудники приморского центра реабилитации устанавливают причину жуткой гибели животного.

Отсутствие головы и множественные рваные раны на теле могут свидетельствовать о встрече нерпы с винтом рыболовецкого судна или попадании в сети. Страшная находка была обнаружена на пляже во Владивостоке 23 июня. В приморском центре реабилитации подчеркивают, зачастую специалистам удается спасти попавших в беду животных, ведь преимущественная часть морских потерпевших – это испачканные в мазуте, обезвоженные и обессиленные млекопитающие.

Случай с нерпой является жутким исключением. Эксперты устанавливают причину гибели животного.