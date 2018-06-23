Сегодня, 22:02

В Волгоградской области местная жительница ночью выпала из окна. Врачам удалось ее спасти.

Девушка, выпавшая с 9-го этажа в Череповце, чудом осталась жива благодаря приземлению на крышу фитнес-клуба. Естественно, она получила множественные травмы, однако если бы она упала на асфальт, то непонятно, выжила бы она вообще.

Инцидент произошел около 23:30, 22 июня. Очевидцы вызвали скорую помощь, те сразу же приехали и на жестких носилках смогли вынести ее к машине, через квартиру на втором этаже. Девушки провели операцию, но она была недолгой. Сейчас выясняются причины, почему же девушка упала.

Сейчас очень часто появляются известия о падениях из окна. Чаще всего это маленькие дети, но и взрослые могут пострадать из-за неосторожности.