В Бердске девочка выпала с пятого этажа

Сегодня, 20:58

Ребенок играл с папой в прятки, и пока тот на секунду отвлекся, не нашел дочку. А когда выглянул в окно, то истощенно стал кричать о помощи.

В Бердске пятилетняя девочка выпала с пятого этажа дома на улице Попова, облокотившись на сетку в окне. Под окнами находилась лестница с металлическими ступеньками, куда и приземлилось тело ребенка. Отец тут же выбежал на лицу, чтобы поднять дочку и ждал приезда врачей. Однако там ему сообщили, что она скончалась. Трагическая смерть маленькой девочки произошла утром сегодня, 23 июня.

Полиция выясняет подробности смерти, но пока по словам очевидцев, соседей и знакомых семья была благополучной, и сыграла лишь невнимательность и несколько секунд времени.

За последнее время уже несколько детей выпадали из окна из-за упавшей москитной сетки. Кому-то везло, и ребенок отделывался лишь царапинами, а кто-то потерял своих детей.