Крым: Скорая помощь к умирающему ребёнку ехала два часа

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Скорость прибытия к заболевшему – основа его спасения. Однако, как оказалось, недостаток медицинских карет не позволяет прибыть на помощь даже к малолетнему, нуждающемуся в срочной помощи врачей.

Исключение не составляет и полуостров Крым. Там скорая помощь смогла прибыть на помощь к умирающему ребёнку лишь через два часа.

Как сообщается, первый звонок поступил и, вызов был принят. После этого, через час взволнованные родители перезвонили и спросили, где скорая помощь. Тем ответили, что свободных экипажей пока нет, и требуется набраться терпения.

В итоге, помощь к умирающему ребёнку прибыла через два часа. У него были симптомы острого отравления. Малыша удалось спасти. Что за это время прочувствовали его родители, можно лишь предполагать.

Но «все хорошо, что хорошо». Однако, в Министерстве здравоохранения Крыма комментировать инцидент отказались. Сообщили лишь, что при поступлении неотложного вызова машина прибывает через два часа. То есть – норма.

Жители Крыма, комментируя этот эпизод, сообщают, если для ребёнка – два часа, сколько будет составлять время для взрослого.