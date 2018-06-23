В Нижнекамске на пенсионерку напала гадюка

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Женщину экстренно госпитализировали, ведь после серьезного укуса рука пострадавшей опухла и перестала быть подвижной. Медики сразу же приступили к введению сыворотки, чтобы нейтрализовать попавший в организм яд.

Произошел инцидент в Нижнекамске, где на пенсионерку гадюка напала прямо в саду, когда женщина занималась своими делами и ни о чем не подозревала. После укуса змеи потерпевшая не стала лечиться народными методами, а отправилась в больницу. Такое решение, возможно, и спасло жизнь пенсионерке.

Медики отметили, что в жаркое время года нужно быть особенно внимательными, ведь змеи в этот период максимально агрессивны. Случай с укусом в Нижнекамске с начала теплого сезона уже не первый, но он также завершился благополучно. Тогда на мужчину гадюка напала в лесу.